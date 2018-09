Governo e parceiros sociais reúnem-se hoje para discutir política orçamental

O Governo e os parceiros sociais reúnem-se esta sexta-feira à tarde na Concertação Social para discutirem as orientações políticas sobre o Orçamento do Estado do próximo ano.

A reunião plenária da Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS) foi convocada pelo ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José Vieira da Silva, e tem como ordem de trabalhos as "grandes orientações políticas sobre matéria orçamental".

A convocatória enviada aos parceiros sociais na sexta-feira pelo Conselho Económico e Social refere que o encontro contará com a presença do ministro das Finanças, Mário Centeno.

A reunião ocorre a cerca de duas semanas do prazo de entrega na Assembleia da República da proposta do Governo sobre o Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), que terá de acontecer até 15 de outubro.

As centrais sindicais CGTP e UGT exigem aumentos salariais na função pública no próximo ano, entre outras medidas, enquanto as quatro confederações patronais – CIP (Indústria), CCP (Comércio e Serviços), CTP (Turismo) e CAP (Agricultura) – têm centrado o discurso na necessidade de baixar impostos para as empresas.