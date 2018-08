Governo dos Açores vê com bons olhos a implementação de campanha de sensibilização bilingue sobre a tourada à corda

O Diretor Regional da Agricultura, José Élio Ventura afirmou esta sexta-feira que o Governo Regional vê com bons olhos a implementação, na próxima época taurina, de uma campanha de sensibilização sobre a tourada à corda nos Açores, por se tratar de uma atividade cultural e económica com grande relevância em várias ilhas do arquipélago.

Para o Diretor Regional da Agricultura a festa brava assume grande relevância e dinâmica económica em várias ilhas dos Açores, envolvendo quer os aficionados, quer grande parte da população e cada vez mais os turistas, que necessitam de informação sobre as touradas à corda, a sua história, a sua importância, bem como onde ocorrem, a que horas e em que dias, refere ainda a nota.







“É uma forma de preservar uma atividade cultural que é determinante para a afirmação da identidade e do estado de alma de ser açoriano e muito em particular de ser terceirense”, salientou José Élio Ventura.







Segundo disse o Diretor Regional, nos Açores estão registados 37 granadeiros, com cerca de 2.200 animais inscritos no Registo Zootécnico da Raça Brava dos Açores ou no Livro Genológico da Raça Brava de Lide, que estão distribuídos por seis ilhas (São Miguel, Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) com particular destaque para a ilha Terceira.