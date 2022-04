Governo dos Açores vai manter “toda a capacidade instalada” em São Jorge

“A capacidade instalada na ilha de São Jorge está perene, isto é, estamos a manter em São Jorge toda a capacidade instalada de proteção e reação de contexto de Proteção Civil para apoio às populações”, declarou José Manuel Bolieiro.

O líder do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) falava hoje aos jornalistas após o 'briefing' diário sobre a crise sismovulcânica em São Jorge, no concelho de Velas.

O social-democrata reforçou que “antes excessivo na prudência do que negligente na ação”, apelando, contudo, para a população manter a tranquilidade e a normalidade.

“Não há, até ordem em contrário, nenhuma orientação para a desmobilização das pessoas e alteração da sua normalidade. Uma coisa é manter as pessoas vigilantes perante a situação. Outra é alterarem a normalidade da sua vida”, afirmou.

Sobre a situação atual da crise sismovulcânica, o presidente do executivo açoriano informou que existe desde 31 de março uma “redução na libertação de energia”, apesar de nos últimos dias ter sido registado um “ligeiro incremento” no número de sismos identificados.

Bolieiro rejeitou uma possível redução do nível de alerta, que atualmente se encontra no nível V4 (o que significa possibilidade real de erupção), destacando que a crise está a ser gerida com base no “conhecimento científico”.

“Felizmente, até hoje, não exercitamos a especulação. Nós fidelizamos a nossa opção de decisão na ciência”, assinalou.

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) registou na ilha de São Jorge um sismo sentido desde as 22:00 (mais uma hora em Lisboa) de quinta-feira até às 10:00 de hoje.

De acordo com o comunicado diário do CIVISA, até ao momento foram identificados cerca de 245 sismos sentidos pela população.

A atividade sísmica que tem vindo a registar-se desde as 16:05 do dia 19 de março na ilha de São Jorge, ao longo de uma faixa desde a Ponta dos Rosais até à zona do Norte Pequeno, na Silveira, “continua acima do normal”.

O sismo mais energético ocorreu no dia 29 de março, às 21:56 e teve magnitude de 3,8 na escala de Richter.

A ilha mantém o nível de alerta vulcânico V4 (ameaça de erupção) de um total de sete, em que V0 significa “estado de repouso” e V6 “erupção em curso”.