Governo dos Açores vai lançar concurso público para construção da nova aerogare do Aeródromo da Graciosa

Na leitura do comunicado de Conselho de Governo, Berto Messias, avançou que a nova infraestrutura estará “dimensionada para a utilização de 120 passageiros, correspondendo a 75% da lotação máxima de dois aviões DASH Q400 em operação simultânea”.

Para além do edifício a construir, revelou o Secretário Regional, prevê-se a “requalificação e ampliação do parque de estacionamento, incluindo a iluminação da área envolvente, a alteração da vedação do aeródromo e a pavimentação da zona de implantação da atual aerogare, que será demolida após a entrada em serviço da nova aerogare”.



Em outra frente, o Governo dos Açores decidiu reforçar o parque informático e o desenvolvimento das tecnologias da informação na Escola Básica e Secundária da Graciosa, atribuindo um apoio de cerca de 11.400 euros.



Após a inauguração da requalificação do edifício da Adega e Cooperativa Agrícola da Ilha Graciosa, o Governo decidiu apoiar esta entidade “a nível técnico, com vista a assegurar a sua viabilidade e sustentabilidade, de forma a apoiar a dinamização da atividade produtiva dos agricultores e viticultores”.



Por sua vez, a Cooperativa Graçagrícola, CRL, será apoiada em cerca de 165 mil euros, com o objetivo de “dinamizar e melhorar o rendimento das ações relacionadas com a produção animal, contribuindo para o crescimento e consolidação do processo de modernização da agropecuária na ilha Graciosa”.



Berto Messias anunciou ainda que o Governo Regional vai “apoiar a realização de ações de formação para os agricultores, designadamente nas áreas de pastagens, forragens e utilização sustentável do solo, poda e enxertia da vinha”, dando ainda instruções ao IAMA - Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas - para, em articulação com as organizações de produtores da ilha Graciosa, “iniciar os procedimentos com vista ao reconhecimento da qualidade do Alho da Graciosa através de uma IGP - Identificação Geográfica Protegida”.



Por outro lado, o Governo vai de apoiar a Associação de Pescadores da Graciosa em cerca de 53 mil euros, bem como autorizar a contratação da empreitada de iluminação do Porto de pescas de Santa Cruz da Graciosa.



O Secretário Regional apresentou, igualmente, medidas direcionadas à juventude graciosense, nomeadamente em apoios à participação no Parlamento dos Jovens, no projeto ‘Educação Empreendedora: O Caminho do Sucesso!’, no Concurso Regional IdeiAçores e no Encontro Regional de Associações de Juventude, que reunirá todas as associações juvenis da Região.