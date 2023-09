Governo dos Açores transfere 1,2 ME para escolas profissionais

O valor surge no âmbito do modelo de financiamento em vigor no Quadro Comunitário PO Açores 2020, tendo o apoio sido aprovado por resolução do Conselho do Governo n.º 94/2023, de 19 de junho.

Maria João Carreiro, secretária regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, considera que “esta é uma medida inédita nos Açores, de inteira justiça e solidariedade, porque as escolas profissionais sofreram graves penalizações em matéria do modelo de financiamento durante a execução do Quadro Comunitário PO Açores 2020”.

As penalizações resultam da “redução do número de alunos inscritos nesses estabelecimentos e da desistência de formandos”.

A titular da pasta da Qualificação Profissional refere que o XIII Governo dos Açores “chega-se uma vez mais à frente”, dando o seu contributo, “até ao limite das suas competências e dos recursos da região, para que as escolas profissionais possam continuar a desenvolver a sua atividade pedagógica e estratégica para a região com segurança e confiança”.

Além deste apoio financeiro, está previsto o mecanismo extraordinário de financiamento articulado no final de 2022 entre o Governo dos Açores e a banca, para vigorar na transição para o Quadro Comunitário Açores 2030, que constitui a “principal fonte de financiamento das atividades das escolas profissionais”, segundo a secretária regional.

Maria João Carreiro especificou que, através deste mecanismo, as escolas profissionais podem financiar a sua atividade, suportando o Governo dos Açores os encargos decorrentes dos juros e das despesas associadas às operações.