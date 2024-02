Governo dos Açores suspende transição para carreira dos técnicos auxiliares de saúde

A secção coordenadora regional dos Açores do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Sintap) reuniu-se com a secretária Regional da Saúde para “assegurar” a transição da negociação em curso para o novo Governo Regional, que sairá das eleições de domingo.

De acordo com o sindicato, a atual secretária regional da Saúde, Mónica Seidi, assumiu a vontade de, “logo que estejam reunidas as condições de plena legitimidade governativa, voltar à mesa das negociações” para fixar os critérios de transição de carreira de forma “justa e transparente”.

A seguir às eleições, o Governo Regional voltará a entrar em contacto com hospitais e unidades de saúde para “proceder ao levantamento” de quantos assistentes operacionais, entre os cerca de 1.700 existentes, “poderão estar em condições” de passar para a carreira de técnicos auxiliares de saúde, disse, em declarações à Lusa, via telefone, Orivaldo Chaves, coordenador da secção do Sintap em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira.

“Nem todos vão ser contemplados”, assinala o dirigente sindical, realçando que “o diploma é bem claro” em definir os critérios para a valorização profissional.

A suspensão das negociações atrasará a transição de carreira em pelo menos duas semanas, estima.

“Se não tem acontecido o que aconteceu aqui a nível governamental, isso estaria já sobre rodas”, reconhece, sublinhando que, “logo que haja mesmo governo”, o Sintap entrará em contacto com a Secretaria Regional da Saúde “para fazer andar o processo”.