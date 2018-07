Governo dos Açores solicita audição urgente no Parlamento sobre qualidade da rede de cuidados continuados na Região

O Governo dos Açores, através do Gabinete do Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares, solicitou esta quinta-feira o agendamento urgente de audição da Secretária Regional da Solidariedade Social e do Secretário Regional da Saúde na Comissão Permanente de Assuntos Sociais da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores sobre a qualidade da rede de cuidados continuados da Região, diz nota publicada no Gacs.



Tendo em conta as notícias recentes vindas a público sobre a qualidade desta rede, o Governo considera imprescindível reforçar, desde logo, junto do Parlamento, a informação sobre as medidas que já tomou, as medidas que está a tomar e as medidas que tem programadas tomar no futuro, relativas à qualidade da Rede de Cuidados Continuados da Região Autónoma dos Açores.