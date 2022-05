Governo dos Açores renova aval sobre financiamento de 37,5 ME da SATA

Na apresentação das deliberações da reunião do Conselho do Governo, o subsecretário regional da Presidência, Pedro Faria e Castro, indicou que o executivo (PSD/CDS-PP/PPM) autorizou a “alteração da documentação de suporte” de uma “operação de financiamento” da SATA no valor de 37,5 milhões de euros.

“No fundo, trata-se agora de uma renovação do aval da região sobre esse financiamento da SATA. […] A SATA precisa de renovar este financiamento contraído e o Governo [Regional] como avalista tem de autorizar”, justificou, falando no Palácio da Conceição, em Ponta Delgada.

Faria e Castro lembrou que aquele financiamento já tinha sido aprovado em 2020, tendo a Comissão Europeia (CE) informado o Governo da República “que não se opunha à concessão deste auxílio à SATA sob a forma de garantia”.

Segundo o governante, a “operação tem por fim dar cumprimento às necessidades constantes do plano de liquidez entregue pela SATA à Comissão Europeia”.

A decisão já foi publicada no Jornal Oficial da região, no qual se lê que o contrato de financiamento entre a SATA e a entidade bancária “prevê o reembolso de capital e o pagamento dos correspondentes juros no dia 16 de maio de 2022, sujeito a um período de sanação de cinco dias úteis”.

Contudo, o banco em causa, o BPI, “não exerceu, até esta data, os direitos de resolução do referido contrato, nem exigiu o pagamento imediato de todos os montantes devidos pela SATA”, prossegue a resolução.

A operação diz respeito à SATA Air Açores, empresa responsável pelas ligações entre as ilhas açorianas.

“Verifica-se a ausência, até ao momento, de uma decisão da Comissão Europeia relativa ao plano de reestruturação da SATA Air Açores – Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, SA, verificando-se, no entanto, a autorização da CE […] da prorrogação do auxílio à liquidez”, indica o executivo na resolução.

O Grupo SATA formalizou a 18 de fevereiro de 2021, junto da Comissão Europeia, a reestruturação da empresa, por dificuldades financeiras.

As dificuldades financeiras da SATA perduram desde pelo menos 2014, altura em que a companhia aérea, detida na totalidade pelo Governo Regional dos Açores, começou a registar prejuízos, entretanto agravados pela pandemia de covid-19.