Governo dos Açores reforça apoio às associações humanitárias de bombeiros

“Só nesta componente, e com este aumento de 10% que vamos introduzir através de uma resolução que vai ser aprovada em Conselho de Governo, o investimento do Governo dos Açores atingirá o montante anual de 3,4 milhões de euros, distribuídos por todas as associações de bombeiros voluntários da Região”, sublinhou Rui Luís, citado em nota do Gacs.





O secretário regional, que falava na apresentação do projeto do novo quartel de bombeiros do Faial, cerimónia presidida pelo Presidente do Governo, Vasco Cordeiro, realçou também a relevância do novo modelo de financiamento das associações humanitárias de bombeiros voluntários.





“Como sabem, foi constituído um grupo de trabalho com diversas entidades que têm responsabilidades ao nível da Proteção Civil, entre as quais a Federação de Bombeiros e a Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, que está a desenvolver o seu trabalho e esperamos que, em breve, se possa chegar a um bom ponto de equilíbrio relativamente a esta matéria”, acrescentou.





Rui Luís referiu que o investimento no novo quartel de bombeiros da Horta representa mais um compromisso que está a ser cumprido com a ilha do Faial.





Esta intervenção, no valor de 2,4 milhões de euros, adianta nota do executivo regional, responde aos constrangimentos a que está sujeito o atual quartel em função da sua antiguidade, localização e dimensão, sendo deslocalizado para outra zona com melhores acessos.





Rui Luís recordou ainda que o plano de investimentos em infraestruturas, nesta legislatura, na área da Proteção Civil, que ascende a cerca de sete milhões de euros.





Este plano inclui a remodelação e a ampliação das instalações das associações de bombeiros voluntários de Santa Maria e de Santa Cruz das Flores, já concluídas, a remodelação e ampliação do quartel das Lajes do Pico, que está a decorrer, assim como a construção de raiz do quartel de bombeiros da Povoação, que arrancará em breve.