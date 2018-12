Governo dos Açores realiza primeira reunião da Comissão de Acompanhamento das Políticas Sociais

A secretária regional da Solidariedade Social presidiu, em Angra do Heroísmo, à primeira reunião da Comissão de Acompanhamento das Políticas Sociais (CAPS), um órgão consultivo do Governo dos Açores que integra representantes dos diferentes setores com intervenção nesta área, como a Solidariedade Social, a Saúde, a Educação e o Emprego, além de instituições sociais e autarquias locais.

Na ocasião, Andreia Cardoso salientou que um dos aspetos fundamentais da Estratégia Regional de Combate à Pobreza e à Exclusão Social é a “intervenção de base territorial”, pelo que um dos pontos da agenda desta reunião era a proposta de definição de territórios prioritários, em que o desenho de políticas sociais deve ser feito mediante “um olhar privilegiado”.





Citada em nota do executivo, a secretária regional afirmou que, freguesias como Arrifes, Água de Pau, Fenais da Ajuda e Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel, assim como Terra Chã, na ilha Terceira, “merecem da nossa parte um olhar distinto, em função das caraterísticas de cada um dos territórios”, na definição de políticas particularmente dirigidas aos públicos mais jovens, como a promoção do sucesso escolar e do acesso à saúde ou o combate às dependências.





Para além da proposta de constituição da Rede de Polos Locais de Desenvolvimento e Coesão Social e da definição dos territórios a intervir prioritariamente, a agenda deste primeiro encontro inclui questões formais, como a constituição do órgão e a aprovação do regulamento interno.





De entre as competências desta comissão, destacam-se a participação na definição, conceção, propositura e desenvolvimento de políticas sociais públicas de âmbito regional, a proposta de medidas de combate à pobreza e integração de grupos vulneráveis ou, ainda, contribuir para a articulação entre o Governo Regional e as autarquias no âmbito das políticas sociais.