Governo dos Açores promove seminário sobre Património Mundial da UNESCO

O seminário, de acordo com nota do Gacs, tem início pelas 14h00, e insere-se num conjunto de iniciativas a realizar nos Açores no âmbito do Ano Europeu do Património Cultural, em parceria com a Comissão Nacional da UNESCO e o Parque Natural da Ilha do Pico, com o objetivo de debater o património nacional da UNESCO, nas suas diferentes vertentes, com os diversos parceiros regionais.



O seminário desenvolve-se em quatro painéis, sendo o primeiro subordinado ao tema “Património Mundial da UNESCO na Região Autónoma dos Açores”.



Este painel conta com comunicações do Diretor Regional da Cultura, Nuno Ribeiro Lopes, sobre a zona central da cidade de Angra do Heroísmo, do Diretor do Parque Natural da Ilha do Pico, Manuel Paulino Costa, sobre a Paisagem da Cultura da Vinha do Pico, e do Diretor Regional dos Assuntos do Mar, Filipe Porteiro, sobre a Dorsal Médio-Atlântica.



No segundo painel será abordado o tema “O Património Mundial da UNESCO em Portugal”, com especial destaque para Sintra e Elvas, que constituirão os temas das intervenções de Lino Ramos, administrador dos Parques de Sintra – Monte da Lua S.A., e de Vitória Branco, vereadora da Câmara Municipal de Elvas.



O terceiro painel tem como tema “O Património Cultural Imaterial da Humanidade” e inclui a apresentação de trabalhos sobre a dieta mediterrânica, por Jorge Botelho, Presidente da Câmara Municipal de Tavira, e sobre o fado, por Sara Pereira, do Museu do Fado.



No último painel temático deste seminário, sobre “Boas-Práticas: Património na Região Autónoma dos Açores”, participam Andreia Mendes, que abordará o processo de inventariação de danças, bailinhos e comédias do Carnaval da ilha Terceira, de que é coordenadora, a que se seguem as comunicações de Andrea Porteiro, Presidente do Conselho de Administração da Azorina, sobre o Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos, e de Manuel Costa Júnior, Diretor do Museu do Pico, que vai abordar esta instituição como exemplo de boas-práticas patrimoniais na Região.



A entrada neste seminário é livre, mas está sujeita a inscrição prévia, que deve ser feita através do endereço eletrónico https://bit.ly/seminario_unesco.