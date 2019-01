Governo dos Açores promove I Encontro Regional do Turismo dos Açores, em São Jorge

A secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo anunciou, nas Velas, que o Governo dos Açores vai promover a realização do I Encontro Regional do Turismo dos Açores, entre 11 e 14 de abril, em São Jorge.

Marta Guerreiro, que falava no âmbito da visita estatutária do Governo a São Jorge, na apresentação desta iniciativa, referiu que este é um "evento que tem como objetivo apresentar e estreitar relações com todo o setor, pretendendo-se reunir os agentes turísticos e debater, em paralelo, questões específicas de cada área”, acrescentou.

Segundo a governante, citada em nota do executivo, o encontro “visa proporcionar um espaço de debate e reflexão, reunindo empresários locais e responsáveis governamentais para discutir temas que interessam a este setor, que tem registado uma crescente importância no contexto do desenvolvimento turístico sustentável idealizado para a Região”.

A titular da pasta do Turismo adiantou que o encontro realizar-se-á anualmente, decorrendo a sua primeira edição em São Jorge, com o tema 'Qualificação - Desafio para a Sustentabilidade do Turismo dos Açores'.

“A ilha de São Jorge foi escolhida para este arranque pela grande importância do tema em questão para o desenvolvimento turístico local”, frisou a Secretária Regional, reforçando que, “por se realizar na época média/baixa, constitui também um forte contributo para o combate à sazonalidade”.

“Temos sido abordados sobre a realização da bienal de turismo em espaço rural, que, no nosso entender, não apresentava já um formato ajustado às necessidades atuais do setor, pelo que este encontro permitirá proporcionar, igualmente, um espaço de auscultação e partilha, mas com uma abrangência bastante mais alargada, no âmbito dos novos desafios do Turismo dos Açores”, afirmou Marta Guerreiro.

Os interessados podem obter mais informações sobre o I Encontro Regional de Turismo nos Açores contactando a Direção Regional do Turismo, através do telefone 292 200 500.