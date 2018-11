Governo dos Açores promove formação para a sustentabilidade

Estas ações de esclarecimento a nível local, que serão realizadas em todos os concelhos dos Açores até 2019 estão a decorrer na ilha de São Miguel, seguindo-se a Terceira, a 25 e 26 de novembro, o Faial, a 27 e 28 de novembro, e o Pico, a 29 de novembro, adianta nota do executivo regional.







Estão também a ser realizados workshops de capacitação, decorrendo os próximos na ilha Terceira, a 27 de novembro, no Faial, a 28 de novembro, no Pico, a 29 de novembro, e em São Miguel, a 4 de dezembro, contando ambas as iniciativas com a parceria da Sustain Azores.







Nas sessões de esclarecimento são apresentadas as origens e as mais-valias da Cartilha, fazendo a ligação com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, com a explicação dos passos necessários para a sua subscrição.







Estas ações permitem ainda evidenciar as iniciativas das quais os subscritores podem beneficiar, através de um momento de diálogo e troca de informações com potenciais subscritores.







Explica o governo que os workshops de capacitação são dirigidos às entidades que tenham intenção firme de subscrever a Cartilha, e neles é aprofundado como cada entidade pode definir os seus compromissos no âmbito dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.







Para quem subscreve a Cartilha, está disponível um programa de consultoria de apoio, para além de fóruns regulares de reporte, onde há oportunidade de avaliar progressos e partilhar conhecimento com as outras entidades subscritoras.







A Cartilha de Sustentabilidade dos Açores é uma iniciativa da Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo que visa apoiar a adoção dos princípios do Desenvolvimento Sustentável de forma inclusiva e abrangente nos diversos setores da sociedade açoriana, com subscrições anuais de objetivos e a respetiva monitorização.







A Cartilha já conta com 59 entidades assinantes, que se propuseram alcançar três medidas no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, assumindo um compromisso público com uma gestão responsável, transparente e virada para o futuro.







Esta é mais uma medida que o Governo dos Açores tem vindo a desenvolver no âmbito do processo, em curso, de certificação do destino turístico como sustentável, através dos critérios da Global Sustainable Tourism Concil e chancela das Nações Unidas.