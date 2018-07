Governo dos Açores promove campanha para sensibilizar quem anda no mar a trazer para terra resíduos produzidos a bordo

Gui Menezes, que falava, no Faial, durante uma ação da campanha 'Lixo Zero no Mar dos Açores', referiu que este projeto tem “como objetivo chamar a atenção de quem anda no mar de que [o lixo marinho] é um problema muito grave e é um grande desafio que temos pela frente”.



Esta campanha de sensibilização, que arrancou esta sexta-feira no Porto de Pescas da Horta e será alargada às restantes ilhas do arquipélago, é promovida pelas direções regionais das Pescas e dos Assuntos do Mar, em parceria com a Federação das Pescas dos Açores, o Observatório do Mar dos Açores e a Associação de Pesca Lúdica dos Açores.



De acordo com o Gacs, no âmbito desta ação, foi distribuído aos pescadores um panfleto com a indicação dos locais onde os resíduos que são trazidos para terra podem ser depositados em cada porto, nas várias ilhas dos Açores, e que contém ainda informação sobre os tipos de lixo produzidos a bordo, bem como a recolha e a seleção e o armazenamento.



Segundo Gui Menezes, esta campanha “sensibiliza também os pescadores a trazerem para terra o lixo que encontrarem no mar”, acrescentando que “os pescadores são quem anda mais no mar todos os dias e já acontece trazerem [para terra] muito do lixo que encontram no mar”.



O Secretário Regional afirmou que “o lixo que existe no mar não é só produzido pela pesca e por quem anda no mar", frisando que “cerca de 80% do lixo que vai até aos oceanos é produzido em terra”.



“Estima-se que cerca de 13 milhões de toneladas de plásticos chegam todos os anos ao mar e este é um problema que temos de inverter e combater”, afirmou o Secretário Regional, acrescentando que, “com o passar do tempo, o lixo vai-se degradando e transforma-se em microplástico, um verdadeiro problema, porque é invisível a olho nu”, e que afeta a fauna marinha.



O projeto ‘Lixo Zero no Mar dos Açores’ insere-se no Plano de Ação para o Lixo Marinho dos Açores.