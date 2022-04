Governo dos Açores promete cooperação leal e imparcial com autarcas eleitos

“O Governo Regional colaborará leal, e de forma isenta, com todas as autarquias dos Açores. Saúdo todos os autarcas eleitos. Contarão com um Governo cooperante, leal e imparcial no relacionamento com todos”, afirmou José Manuel Bolieiro, no Palácio de Sant’ Ana, sede da Presidência do Governo Regional (de coligação PSD/CDS-PP/PPM), à margem da sessão de apresentação de cumprimentos de despedida ao Comandante Territorial dos Açores da GNR, Coronel Paulo Messias.

Bolieiro deixou uma mensagem de cooperação com todos os eleitos na votação para as autárquicas de domingo, tendo em vista o “desenvolvimento das freguesias, dos concelhos e dos Açores inteiro”.

Nos Açores, foram eleitos para a autarquia de Vila do Porto, na ilha de Santa Maria, Bárbara Pereira Torres de Medeiros Chaves (PS), e para a Lagoa, na ilha de São Miguel, a socialista Cristina Calisto.

Ainda na ilha de São Miguel, os concelhos do Nordeste, Ponta Delgada e Ribeira Grande continuam nas mãos do PSD, tendo sido eleitos António Miguel Soares, Pedro Nascimento Cabral e Alexandre Gaudêncio, respetivamente.

Nas Câmaras de Povoação e Vila Franca do Campo, saíram vencedores os socialistas Pedro Nuno de Sousa Melo e Ricardo Rodrigues.

Na ilha Terceira, o concelho de Angra de Heroísmo continua gerido por Álamo Meneses, do PS, e na Vila da Praia da Vitória a presidência foi conquistada por Vânia Ferreira, eleita pela coligação PSD/CDS-PP.

No concelho de Santa Cruz da Graciosa, o novo presidente de Câmara é António Reis, eleito pela coligação PSD/CDS-PP/PPM.

Na ilha de São Jorge, a liderança autárquica manteve-se inalterada: na Calheta, saiu vencedor o movimento Independente de Décio Pereira e, nas Velas, ganhou Luís Silveira, do CDS-PP.

No concelho das Lajes do Pico, foi eleita Ana Catarina Terra Brum (PS), em São Roque do Pico Luís Silva (PSD) e na Madalena José Soares (PSD).

Na Horta, único concelho da ilha do Faial, terminou um ciclo de 32 anos de governação socialista com a eleição de Carlos Ferreira (PSD/CDS-PP/PPM).

Em Lajes das Flores, foi escolhido Luís Maciel (PS), em Santa Cruz das Flores venceu José Mendes (PS) e, no Corvo, foi escolhido José Silva (PS).