Governo dos Açores preparado para renovação geracional de médicos de família

Rui Luís mostrou-se agradado com a notícia da reativação da delegação da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, “que irá permitir, juntamente com a Direção Regional da Saúde, estabelecer alguns protocolos, principalmente a nível da formação, que é essencial para os médicos de família”.

"Nós temos, neste momento, cerca de 43 internos de Medicina Geral e Familiar nos Açores e estamos a conseguir algum poder de atratibilidade, porque todos os anos estão a entrar mais médicos de família do que aqueles que estão a fazer o internato", esclareceu o governante.

O secretário regional da Saúde, Rui Luís, reconhece o problema, afirmando que, neste momento, os concelhos de Praia da Vitória e Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, e Ponta Delgada, em São Miguel, têm falta de médicos de família, mas garante que “a perspetiva para o futuro parece ser bastante risonha”, uma vez que o executivo tem vindo a “apressar e acelerar os concursos” e que a região tem conseguido “algum poder” de atração para médicos de Medicina Geral e Familiar.

Rui Nogueira referia-se a uma situação que é comum a todo o país, uma vez que, a nível nacional, um terço dos médicos de família vão mudar nos próximos cinco anos, apontando como grande desafio desta mudança “a reestruturação das unidades de saúde”, que deve ser feita “tendo em conta as novas realidades, os novos desafios, as novas necessidades da população, tendo em conta também aquilo que é a evolução da medicina”.

“Estamos a viver uma situação particular, que é a renovação geracional: uma saída de um grande número de médicos de família e por sua vez a capacidade de termos novos médicos de família em exercício nos próximos anos”, explicou o presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, Rui Nogueira, à saída de uma reunião com o secretário regional da Saúde dos Açores.

