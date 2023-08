Governo dos Açores nega incumprimento com unidade de saúde de ilha

“Importa interpretar esses dados, e o que o relatório quer dizer, em bom rigor, é que não há aqui uma ausência de transferência de verba do orçamento [regional]. O que acontece é que há valores que tiveram que ser cabimentados e que são superiores ao que foi aprovado em 2021 e 2022”, explicou aos jornalistas Mónica Seidi.

O BE/Açores acusou o Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) de estar em “incumprimento” nas transferências para as unidades de saúde de ilha da região em montante que ultrapassa os 30 milhões de euros.

De acordo com um comunicado do Bloco, os relatórios de gestão das unidades de saúde de 2021 e 2022 “mostram que para as Unidades de Saúde de ilha de São Miguel e Terceira não foram transferidos mais de 30 milhões de euros”.

A secretária regional da Saúde e Desporto, que falava em Ponta Delgada, na Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, referiu que, “à data de 31 de julho, a secretaria já pagou 25 milhões de euros da mesma dívida” referida pelo BE/Açores.

Além disso, salientou a titular da pasta da Saúde, o relatório citado pelo BE/Açores “reporta às atividades de 2022, que é publico desde abril de 2023”.

“Tem havido um reforço dos duodécimos para as unidades de saúde manterem o seu funcionamento e fazerem face às despesas”, acrescentou.

A este propósito, Mónica Seidi referiu ainda que será feito “um reforço financeiro de 20 milhões de euros ao Serviço Regional de Saúde, já a partir do mês de agosto, início do mês de setembro”.