Governo dos Açores mantém inalterado valor das rendas de prédios rústicos

A decisão da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, através da IROA, de manter os preços das rendas dos prédios rústicos teve em conta a unanimidade dos pareceres recebidos por diversos parceiros sociais do setor agrícola. Um dos argumentos evocados, a que o Governo Regional foi sensível, prendeu-se com os efeitos da seca prolongada que assolou este ano os Açores, que criaram dificuldades acrescidas ao setor agrícola.

Os valores indicativos das rendas de prédios rústicos atualmente em vigor vão manter-se inalterados no ano agrícola 2018/2019, de acordo com uma portaria já publicada em Jornal Oficial.

