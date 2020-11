Governo dos Açores lançou mais de uma centena de concursos de emprego em 15 dias

De acordo com a listagem de ofertas de emprego disponível na página da BEPA - Bolsa de Emprego Público dos Açores, consultada pela agência Lusa, só nas duas últimas semanas, foram publicados mais de 100 concursos, a maioria deles por tempo indeterminado, para a contratação de assistentes técnicos e operacionais, professores, técnicos superiores, técnicos de informática, inspetores, enfermeiros e terapeutas da fala, em toda a região.

Contactado pela Lusa, o diretor regional da Organização e Administração Pública (DROAP), Vítor Santos, disse que "até ao período das eleições, tinham sido abertos 105 procedimentos concursais", acrescentando que, depois disso abriram outros 157 concursos, que correspondem, no total, a 262 postos de trabalho.

Confrontado com este acumular de ofertas, que coincide com a transição entre o governo do PS, que gere os destinos da região há 24 anos, e a tomada de posse de um novo governo de coligação PSD/CDS/PPM, Vítor Santos justificou esta situação com os atrasos provocados pela covid-19 no lançamento de concursos no início da pandemia.

"A diferença de pormenor, perfeitamente justificada este ano, por ter havido uma incidência de concursos nos últimos meses do ano, tem a ver com algum atraso decorrente do funcionamento dos júris, na primeira fase da pandemia", declarou o responsável, recordando que, naqueles meses, muitos funcionários públicos estavam em teletrabalho e, como tal, não podiam formar júri para apreciar os concursos.

Apesar disso, Vítor Santos garante que o número global de contratos lançados em 2020 "é igual ao dos anos anteriores" e resulta de um processo de "opção legítima de recursos humanos" por parte da Administração Pública Regional, "naturalmente enquadrado no quadro legal vigente" e, como tal, entende que "não há nada de extraordinário nesse recrutamento".

O responsável pela DROAP lembra também que muitos dos concursos agora lançados terão de ser apreciados, já após a tomada de posse do novo Governo, liderado por José Manuel Bolieiro, recusando, por isso, qualquer aproveitamento político que alguém pretenda fazer desta situação.

"A maioria dos concursos abertos agora, vão decorrer sobre a tutela do novo governo, portanto, falta de legalidade ou de transparência, não me parece que encaixem aqui", frisou Vitor Santos.