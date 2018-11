Governo dos Açores lança na segunda-feira terminal de carga do aeroporto das Lajes

O presidente do Governo dos Açores vai lançar na segunda-feira a primeira pedra do terminal de carga da aerogare civil das Lajes, no âmbito de uma visita de trabalho de dois dias à ilha Terceira.

Vasco Cordeiro preside no primeiro dia à cerimónia que assinala o início da empreitada de construção do VIP Zenite Hotel, visita a empreitada de proteção, consolidação e valorização da Baía do Fanal e o local de construção do futuro parque de estacionamento da zona balnear da Silveira.

O chefe do executivo vai visitar o Lar Residencial e o CATL Inclusivo da Associação Cristã da Mocidade, lançando a primeira pedra da empreitada de construção do ramal da estrada regional n.º 6 – 2.ª, em São Carlos, estando ainda presente na apresentação do projeto de requalificação dos percursos pedestres da Serra de Santa Bárbara.

Para além das audiências aos presidentes das câmaras municipais de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória, Vasco Cordeiro reúne-se com o Conselho de Ilha.

A investigação e desenvolvimento estão também na agenda do líder do executivo açoriano com uma visita na terça-feira a dois projetos aprovados no âmbito do Programa Operacional Açores 2020, em curso na Universidade dos Açores.

Vasco Cordeiro visita ainda a TERINOV – Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira, e inaugura a obra de beneficiação do matadouro da Terceira, presidindo ainda ao lançamento da primeira pedra da construção do terminal de carga da aerogare civil das Lajes.

O Governo dos Açores vai atribuir apoios à habitação nos concelhos de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória, entregar ambulâncias às corporações de bombeiros voluntários da ilha e assinar protocolos, no âmbito da mobilidade elétrica, com os dois municípios.

Os membros do executivo regional vão também aproveitar a deslocação de dois dias à Terceira para manterem encontros com diversas entidades e visitar empreendimentos em curso.