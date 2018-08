Governo dos Açores lança empreitada para escolas da ilha Terceira

O concurso, que resulta de um compromisso assumido no Plano Anual Regional para o Ano de 2018, vem dar seguimento ao investimento contínuo no melhoramento do parque escolar dos Açores, com o objetivo de proporcionar as melhores condições para os alunos açorianos, refere nota do Gacs.

Os trabalhos a realizar destinam-se à melhoria geral das infraestruturas existentes, incluíndo remoção de chapa de subtelha contendo amianto e a requalificação de áreas desportivas, pavimentos, tetos e coberturas, assim como instalação de um sistema automático de deteção de gás, entre outros, que irão contribuir para a promoção de um melhor ambiente nas comunidades escolares das duas unidades orgânicas em questão, num valor total de 493.450,00 euros (quatrocentos e noventa e três mil quatrocentos e cinquenta euros.