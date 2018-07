Governo dos Açores lança debate sobre problemática das dependências

O Secretário Regional da Saúde desafia as entidades parceiras e a comunidade a refletirem sobre a problemática das dependências e a encontrarem respostas diferenciadas.

Rui Luís, que falava na abertura do primeiro da série de Encontros sobre Práticas em Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências, em Angra do Heroísmo, afirmou que a intenção do Executivo é "ter uma visão territorial deste fenómeno, não tomar decisões que sejam iguais para todos porque os fenómenos são diferentes em cada um dos territórios”.



Segundo o Gacs, nesta iniciativa, aberta à comunidade, participaram entidades que desenvolvem ações no âmbito da prevenção e tratamento dos comportamentos aditivos.



O titular da pasta da Saúde salientou que este encontro surge no seguimento do Estudo sobre Comportamentos Aditivos que está a ser realizado por uma equipa de investigadores da Universidade dos Açores.



“Queremos perceber quais são os fatores, por um lado, que levam, sobretudo os jovens, a entrar nesta vertente das dependências, mas também perceber quais são os fatores de proteção que a própria sociedade tem para ajudar a resolver o problema”, frisou Rui Luís.



O estudo, que já concluiu a fase de inquérito, abrangeu cerca de 16 mil jovens de todo arquipélago, desde o 3.º Ciclo ao Secundário.



Rui Luís referiu que, além das medidas diferenciadas que resultarão da estratégia delineada por este diagnóstico por ilha, existem ações já em curso transversais à Região, apontando como exemplos o Plano de Ação para a Redução dos Problemas Ligados ao Álcool e o projeto Domicílios e Carros sem Fumo.



“Não podemos esquecer a redução dos riscos para aqueles que consomem, mas há também que fazer um trabalho de prevenção junto dos mais jovens através da introdução de hábitos de vida saudáveis”, afirmou o Secretário Regional.