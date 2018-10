Governo dos Açores lança concursos para equipar o Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira - TERINOV

De acordo com nota do Gacs, os concursos, publicados em Diário da República, visam equipar e mobilar as alas laboratoriais, nomeadamente o Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais, o Laboratório de Microbiologia, o Laboratório de Biologia Molecular e o espaço de apoio às Culturas Vegetais in Vivo, bem como as restantes salas de trabalho, gabinetes, salas de reunião, a copa, a cafetaria/lounge e a sala multifunções desta infraestrutura.





O prazo para apresentação de propostas é de 35 dias a partir da publicação dos concursos.





Até ao final de outubro serão ainda abertos dois procedimentos por ajuste direto para aquisição de equipamentos especializados de fabricação de protótipos e de equipamento informático.





Os equipamentos especializados para fabricação de protótipos visam dotar o TERINOV de ferramentas que permitam serviços de valor acrescentado aos seus utilizadores, no sentido de validarem os seus produtos, serviços e modelos de negócio.





Diz o executivo, que estes procedimentos concursais representam um investimento de cerca de 473 mil euros.