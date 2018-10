Governo dos Açores lança concurso público para corte, reflorestação e venda de madeira na ilha Terceira

De acordo com nota do Gacs, as áreas lançadas a concurso estão localizadas no Núcleo Florestal da Serra das Quatro Ribeiras e no Núcleo Florestal da Serra de Santa Bárbara.







Estas áreas foram sujeitas ao Regime Florestal há mais de 50 anos e serão alvo de reordenamento florestal no âmbito da exploração, como medida de gestão dos povoamentos florestais.







O período de exploração desta área, composta maioritariamente pela espécie Cryptomeria Japónica, será de três anos para dar estabilidade à empresa ou empresas vencedoras do concurso.







O Governo dos Açores iniciou em 2014 a gestão ativa das áreas florestais que tem sob sua responsabilidade, através da seleção de áreas para corte e da definição de um conjunto de operações e normativos a atender na sua exploração.







Estas opções, que se consubstanciam num Plano de Gestão Florestal e que levam ao reordenamento florestal das áreas exploradas, visam também o rejuvenescimento da floresta pública, com respeito pelos valores naturais que lhe estão associados e tendo o cuidado de minimizar os impactos muitas vezes associados a este tipo de ações.