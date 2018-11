Governo dos Açores lança campanha de prevenção dos plásticos descartáveis

Esta campanha insere-se no âmbito do Programa de Prevenção de Resíduos e contempla uma ação específica destinada à redução do uso de palhinhas e à substituição de palhinhas de plástico por palhinhas de papel.A iniciativa "Açores sem palhinhas" destina-se a empresários do setor da hotelaria, restauração, cafetaria e similares, sensibilizando para evitar a disponibilização de palhinhas e promovendo a troca de palhinhas de plástico que tenham em stock por palhinhas de papel, a fornecer gratuitamente pelos Serviços de Ambiente, adianta nota do Gacs.Desta forma, os empresários que pretendam aderir à iniciativa, apenas têm de se inscrever para a troca de palhinhas, contactando a Direção Regional do Ambiente através do telefone 292 207 300.Os interessados podem obter mais informações e consultar o regulamento da campanha no Portal dos Resíduos, em https://www.azores.gov.pt/Gra/srrn-residuos/conteudos/livres/Campanha+-+Açores+sem+Palhinhas.htm De acordo com dados da União Europeia, 43% do lixo marinho que polui os oceanos é composto por apenas 10 tipos de objetos de plástico descartáveis, daí a importância de promover a sua substituição por alternativas sustentáveis.