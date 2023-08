Governo dos Açores já aprovou este ano 740 mil euros de apoios para as juntas de freguesia

Em comunicado, o executivo regional (PSD/CDS-PP/PPM) adianta que este ano 117 juntas de freguesias apresentaram candidaturas ao abrigo do regime de cooperação técnica e financeira entre a administração regional e a administração local.

“Num total de 1,16 milhões de euros de investimento proposto pelas juntas de freguesia em 2023, a Presidência do Governo dos Açores, através da direção regional da Cooperação com o Poder Local, aprovou 740,230 mil euros apoios financeiros a serem transferidos à medida que os investimentos se irão concretizando”, revela.

O Governo dos Açores, que tomou posse em novembro de 2020, destaca que durante a atual legislatura foram “aplicados critérios objetivos e imparciais, do conhecimento das juntas de freguesia, na aprovação das suas candidaturas”.

Segundo o executivo, nos últimos três anos foram aprovados apoios para as freguesias no valor de mais de 2,1 milhões de euros, o que “corresponde a mais de 273%, quando comparado com período homólogo de 2018 a 2020”, quando o Governo Regional era liderado pelo PS.

O Governo Regional promete promover a “transparência e equidade no relacionamento institucional com todo o poder local”.

“Com os acordos celebrados entre o Governo Regional e as juntas de freguesia e no exercício efetivo de uma política de proximidade, garantimos em estreita cooperação, o reforço da qualidade dos serviços prestados às populações”, salienta o executivo.