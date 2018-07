Governo dos Açores investe 184 mil euros na repavimentação de caminhos agrícolas em São Miguel

Refere nota do Gacs que no total, serão intervencionados oito caminhos agrícolas nos concelhos do Nordeste, Povoação e Ribeira Grande.

As intervenções a realizar, que já estavam sinalizadas pela Direção Regional dos Recursos Florestais, vão ao encontro dos anseios dos agricultores e das associações agrícolas da ilha de São Miguel.

Este investimento visa melhorar as condições de circulação e reforçar a segurança nestas vias, que para além dos agricultores são, cada vez mais, utilizadas por turistas.

O Governo dos Açores vai investir este ano um total de 6,2 milhões de euros na beneficiação das acessibilidades em toda a Região com o objetivo de qualificar e melhorar as acessibilidades às explorações agrícolas, facilitando assim a vida dos agricultores.