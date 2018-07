Governo dos Açores inicia terça-feira visita estatutária à ilha Graciosa

Segundo adianta nota do executivo, o Presidente do Governo vai também inaugurar o Posto de Turismo da Graciosa, o sistema de abastecimento de água da Fonte do Pontal e o caminho agrícola de Jorge Nunes e preside ainda à cerimónia de atribuição de apoios para a reabilitação de habitação degradada que vão beneficiar mais de quatro dezenas de famílias graciosenses.

Ao final da manhã de terça-feira, Vasco Cordeiro visita as obras em curso da nova Torre de Controlo do Aeródromo da Graciosa, presidindo depois à apresentação do anteprojeto da construção da nova Aerogare.

Durante a tarde, o Presidente do Governo preside à inauguração do Posto de Turismo da Graciosa, terminando este primeiro dia com a reunião do Governo Regional com o Conselho de Ilha.

O Presidente do Governo inicia o segundo dia da visita estatutária com a inauguração da obra de remodelação do Serviço de Apoio Domiciliário e Cozinha da Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz, um investimento que se insere na aposta do Governo no reforço da rede de equipamentos sociais nos Açores, presidindo, ao princípio da tarde, à inauguração do Sistema de Abastecimento de Água da Fonte do Pontal e do Caminho Agrícola de Jorge Nunes, ambos no Perímetro de Ordenamento Agrário Santa Cruz/Guadalupe.

Vasco Cordeiro vai depois presidir à cerimónia de atribuição de apoios para a reabilitação de habitação degradada, que vão beneficiar mais de uma centena de Graciosenses, e à inauguração das obras de remodelação da Adega e Cooperativa da Ilha Graciosa, terminando o dia com a reunião do Conselho do Governo.

O programa inclui, como habitualmente, visitas dos membros do Governo a diversos investimentos em curso, como as obras de proteção e estabilização da zona costeira da Barra ou de construção do novo matadouro, além de reuniões com várias entidades da ilha.

A assinatura do contrato da empreitada de reabilitação e alargamento da Estrada Regional n.º 1-2.ª, nos Terreiros, a entrega de diplomas aos formandos que concluíram os cursos de Pescador, Arrais de Pesca Local e Arrais de Pesca, bem como a assinatura de um protocolo de colaboração entre a Direção Regional de Agricultura e as Associações Agrícolas da ilha Graciosa, são algumas das iniciativas incluídas no programa desta visita estatutária, que também prevê uma visita à Reserva Natural do Ilhéu da Praia.