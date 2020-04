Governo dos Açores inicia segunda ronda de contactos com pessoas com mais de 65 anos

Os telefonemas visam sensibilizar os idosos para o cumprimento das regras de circulação na via pública e disponibilizam recursos no apoio ao suprimento de necessidades básicas, no sentido de evitar saídas desnecessárias da sua residência, lembra a nota do executivo regional.



Recorde-se que os primeiros contactos estabelecidos pelos técnicos do ISSA abrangeram 30.489 pessoas, tendo sido identificados 573 casos em que os idosos se demonstraram mais frágeis, se encontravam isolados ou sem qualquer suporte familiar ou outro, com quem o ISSA manteve contacto nos dias seguintes.



No âmbito destes contactos, foram apoiadas 74 pessoas em oito ilhas da Região, nomeadamente uma nas Flores, sete no Faial, quatro na Graciosa, 10 no Pico, sete em São Jorge, cinco na Terceira, uma em Santa Maria e 39 em São Miguel.



O contacto visa explorar outras questões, nomeadamente se o idoso se encontra bem, se necessita de algum tipo de apoio ou se possui algum auxílio familiar, no sentido de prevenir a doença.



Acrescenta o governo que de modo a zelar pela saúde dos idosos, na eventualidade de serem beneficiários de prestações sociais, os técnicos têm reforçado, no decorrer desses contactos, a importância de o pagamento ser efetuado por transferência bancária, por forma a evitar que se desloquem às agências bancárias ou aos CTT.