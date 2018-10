Governo dos Açores faz visitas de trabalho ao Faial, Terceira e São Miguel

O Governo dos Açores realiza, ainda este mês e em novembro, visitas de trabalho às ilhas do Faial, Terceira e São Miguel, onde irá reunir com os Conselhos de Ilha e todos os membros do executivo estarão disponíveis para receber a população.

Numa nota enviada às redações, o governo regional adianta que, na sequência de uma decisão do presidente Vasco Cordeiro, o Executivo visitará a ilha do Faial em 30 e 31 deste mês, seguindo-se a visita à Terceira, agendada para os dias 05 e 06 de novembro, e a São Miguel nos dias 14 e 15 de novembro.





Além das visitas anuais às ilhas do Corvo, Flores, São Jorge, Pico, Graciosa e Santa Maria, o executivo regional socialista "realiza estas visitas de trabalho ao Faial, Terceira e São Miguel com um programa que prevê reuniões com diversas entidades representativas, visitas a investimentos em curso nessas ilhas e, ainda, momentos específicos em que a população poderá colocar as suas questões diretamente aos vários membros do Executivo", acrescenta a mesma nota.