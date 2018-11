Governo dos Açores em visita de trabalho em São Miguel a partir de quarta-feira

O presidente do Governo dos Açores vai inaugurar o centro de alojamento temporário e de apoio aos sem abrigo, em Ponta Delgada, no âmbito da visita do executivo regional a São Miguel, que se inicia na quarta-feira.





Durante a visita de três dias do executivo açoriano à ilha de São Miguel, o presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, irá presidir à cerimónia de lançamento da primeira pedra do Centro de Atividades Ocupacionais da Associação Seara de Trigo, inaugurar a obra de remodelação da Unidade de Saúde da Maia e presidir à assinatura de protocolos no âmbito da mobilidade elétrica com as autarquias de Ponta Delgada, da Ribeira Grande, da Lagoa, de Vila Franca do Campo, da Povoação e do Nordeste.

Entre várias outras ações, o líder do executivo irá, também, inaugurar a obra de beneficiação do caminho rural da Queimada e o centro de alojamento temporário e de apoio aos sem abrigo, na cidade de Ponta Delgada, e presidir à cerimónia de autorização de apoios à habitação nos concelhos de Ponta Delgada, Lagoa, Ribeira Grande e Vila Franca do Campo.

No final do primeiro dia de visita, quarta-feira, o executivo açoriano reúne com o Conselho de Ilha de São Miguel.

O programa da visita prevê que os secretários regionais reúnam com diversas entidades da ilha e visitem investimentos nas diversas áreas de programação e inclui, ainda, dois momentos, que terão lugar na quarta-feira, na Ribeira Grande, e na quinta-feira, na Povoação, em que os membros do Governo estarão disponíveis para receber os micaelenses e responder às questões que lhes sejam colocadas.

“Esta iniciativa surge na sequência da decisão de Vasco Cordeiro de efetuar visitas de trabalho de todo o Governo às ilhas do Faial, Terceira e São Miguel, as primeiras duas realizadas recentemente”, explica a nota de imprensa enviada hoje pelo executivo açoriano.