Governo dos Açores e Ordem dos Psicólogos assinam acordo de parceria para o desenvolvimento da intervenção comunitária

A Secretária Regional da Solidariedade Social assinou, em Santa Cruz da Graciosa, no âmbito da visita estatutária do Governo, um protocolo de parceria com a Ordem dos Psicólogos Portugueses tendo em vista o desenvolvimento de iniciativas em contexto comunitário e a melhoria da oferta formativa nesta área de intervenção nos Açores.

Desta forma, o Governo Regional e a Ordem dos Psicólogos comprometem-se, a colaborar nos eventos de interesse público no que concerne à promoção do papel do psicólogo e das boas práticas de intervenção em contexto comunitário, nomeadamente no âmbito da Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social, como em pareceres relacionados com a infância e a terceira idade, programas de promoção de competências pessoais, emocionais e sociais ou ainda na definição de linhas orientadoras para a intervenção psicossocial junto dos públicos mais vulneráveis.



Segundo refere nota do gabinete de imprensa do excutivo, Andreia Cardoso afirmou, na ocasião, que os "acordos de parceria desta natureza são particularmente relevantes para os Açores, quer pela melhoria que possibilitam ao nível dos serviços prestados à comunidade, quer pelo estímulo que também conferem à atividade da Ordem dos Psicólogos na Região, lembrando que “ganham, sobretudo, aqueles a quem se dirige a nossa ação”.



A Secretária Regional, que falava na assinatura desta parceria, disse ainda que a intervenção junto das vítimas de violência doméstica, assim como em situações de emergência social, são bons exemplos de duas áreas em que a intervenção dos psicólogos se revela particularmente determinante, constituindo-se como “intervenção comunitária pura”.



Andreia Cardoso frisou, no entanto, que o trabalho de intervisão só “é possível e potenciado se for bem entendido pelas entidades empregadoras”, felicitando as instituições particulares de solidariedade social pela integração de colaboradores desta área nas suas equipas.



Neste acordo de parceria está igualmente previsto o reforço de competências dos profissionais na Região, seja através da oferta formativa e do levantamento das necessidades ao nível de instrumentos de trabalho nos vários serviços, seja pela via da disponibilização e acompanhamento de estágios profissionais de acesso à Ordem dos Psicólogos.