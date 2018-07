Governo dos Açores diz que PSD está "desatento" sobre centro de tratamento juvenil

Haverá um "concurso para todas as entidades interessadas" em explorar o Solar da Glória, e o PSD, diz Rui Luís, está "desatento e atrasado".



"Da parte do Governo Regional não pode haver maior transparência", vincou o governante com a pasta da Saúde, falando aos jornalistas nas Furnas, concelho da Povoação, à margem do Conselho de Governo..



Antes, o PSD/Açores havia questionado a decisão do Governo Regional de entregar à associação ARRISCA a exploração do Solar da Glória, onde vai funcionar a futura unidade de Tratamento e Reabilitação Juvenil da região, projeto anunciado há oito anos.



O secretário da Saúde negou que o projeto tenha sido entregue à ARRISCA, prometendo durante "este mês" um concurso e um "caderno de encargos" abertos a "qualquer entidade".



O projeto do Centro de Tratamento e Reabilitação Juvenil, que vai ser construído no antigo Solar da Glória, foi apresentado pelo então secretário regional da Saúde, Miguel Correia, a 14 de setembro de 2010.



O centro conta com uma unidade de desintoxicação especialmente dirigida a jovens, com capacidade para 10 camas e uma unidade terapêutica de internamento prolongado com capacidade para 20 camas, para recuperar jovens e reinseri-los na sociedade e na família.