Governo dos Açores diz que Orçamento regional tem "excelentes notícias" para empresas

O vice-presidente do Governo dos Açores, Sérgio Ávila, defendeu hoje que a proposta de Orçamento da região para 2019 traz "excelentes notícias" para as empresas e os empresários, valorizando o governante os dados de investimento privado na região.

"O Orçamento da região para o próximo ano traz excelentes notícias para os nossos empresários. Acho que se vive hoje um clima de confiança das empresas e dos empresários com padrões que não existiam há muitos anos", disse hoje o governante.

Sérgio Ávila comentava a proposta de Orçamento apresentada pelo Governo dos Açores, documento entregue na quarta-feira no parlamento açoriano, na Horta, e ao qual a agência Lusa teve hoje acesso.

A proposta de Orçamento dos Açores para 2019 aponta um valor global de 1.604,8 milhões de euros e pretende ser, diz o executivo regional, um documento de "confiança" e "previsibilidade" no trajeto económico.

Dos mais de 1,6 mil milhões de euros do orçamento, um total de 205,6 milhões de euros respeitam a operações extraorçamentais e "prevê-se que as despesas de funcionamento dos serviços e organismos da administração regional atinjam os 887,5 milhões de euros, sendo financiadas quase integralmente pelas receitas próprias que se estimam em 742,3 milhões de euros, o que corresponde a uma taxa de cobertura de 83,6%".

A proposta refere que o executivo socialista da região privilegia o crescimento económico "baseado no investimento e na criação de emprego, contribuindo de forma sustentada e adequada para o desenvolvimento económico e social da Região Autónoma dos Açores".

Do total de 763,3 milhões de euros que o Governo dos Açores aponta como investimento público para 2019, 413,6 milhões, 54,2% do valor, será dedicado ao fomento do crescimento económico e do emprego.

De acordo com o Plano do executivo para o próximo ano, o investimento público previsto para 2019 ascende a 763,3 milhões de euros, dos quais 511,7 milhões são da responsabilidade direta do Governo Regional.

As propostas de Plano e Orçamento para 2019 serão discutidas e votadas no plenário do parlamento dos Açores, onde o PS tem maioria absoluta, no final de novembro.