Governo dos Açores determina encerramento de Colégio de São Francisco Xavier

A Secretaria Regional da Educação e Cultura informa que, no seguimento da monitorização permanente feita à situação da pandemia de COVID-19, foi determinado, acrescendo aos estabelecimentos de ensino divulgados sexta-feira, o encerramento, a partir das 00h00 do dia 16 de novembro, do Colégio de São Francisco Xavier, no concelho de Ponta Delgada.