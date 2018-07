Governo dos Açores define esta semana apoios à lavoura para minimizar seca

As mais lidas

O agricultor alertou ainda para a possibilidade de se registarem constrangimentos no abastecimento de água à lavoura, alegando que nesta altura do ano há animais a beber “mais de 120 litros de água por dia”.

“Foi semeado menos 60% do milho este ano na ilha Terceira. Destes 40% que foram semeados, se calhar 10% vão ser colhidos, vão vingar”, salientou, acrescentando que a produção de rolos de erva registou “uma quebra de 50%”.

Segundo Anselmo Pires, a falta de chuva nos meses de abril, maio e junho provocou atrasos na produção de erva e milho, o que fará com que alguns agricultores tenham de importar produtos para alimentar os animais, já a partir deste mês.

“Nos primeiros cinco meses [de 2018], até tivemos uma produção superior ao ano passado. No mês de junho tem caído abruptamente e vamos notar ainda mais nos próximos meses. E vai haver rutura de stocks, porque se calhar 30% a 40% da produção do leite é capaz de cair”, adiantou, na altura.

Na semana passada, numa visita a zonas agrícolas na ilha Terceira, a convite da Associação de Jovens Agricultores Terceirenses (AJAT), João Ponte disse que se iria reunir naquela semana com a Federação Agrícola dos Açores para, “se possível, tomar algumas decisões e avançar com soluções concretas para minimizar os prejuízos”, realçando que a situação era “muito complexa” e diferente de ilha para ilha.

João Ponte falava, em declarações aos jornalistas, à margem do arranque das Jornadas sobre Agricultura Sustentável e Segurança Alimentar na Macaronésia, que decorrem em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, uma das mais afetadas pela falta de chuva nos últimos meses.

“Cada dia que passa a situação agrava-se. Preocupa-nos naturalmente a questão do abastecimento de água e, por outro lado, a questão dos prejuízos aos produtores. Esta quinta-feira temos uma reunião com a Federação [Agrícola dos Açores] e espero já ser possível anunciar algumas medidas específicas que visem minimizar esses prejuízos”, adiantou.

