Governo dos Açores dá tolerância de ponto na segunda-feira da Serreta na Terceira

O Governo dos Açores vai dar tolerância de ponto no dia 10 de setembro aos trabalhadores da administração pública da ilha Terceira, devido às tradicionais festas na freguesia da Serreta, em Angra do Heroísmo.

"O presidente do Governo dos Açores concedeu tolerância de ponto a 10 de setembro aos trabalhadores da administração pública regional cujos serviços estão sedeados na ilha Terceira, por ocasião da tradicional festa da segunda-feira da Serreta, no concelho de Angra do Heroísmo", adiantou o executivo açoriano, numa nota publicada no Gabinete de Apoio à Comunicação Social.

O despacho publicado em Jornal Oficial justifica a tolerância de ponto pelo facto de a festividade ser "de grande importância para a população da ilha Terceira" e por se traduzir "numa grande adesão e participação nas manifestações que se realizam naquela data".

Todos os anos, no segundo fim de semana de setembro, milhares de pessoas rumam ao Santuário de Nossa Senhora dos Milagres, na freguesia da Serreta, na maior peregrinação que se realiza na ilha Terceira.

Na segunda-feira, realiza-se tradicionalmente uma tourada numa pequena praça de touros no centro da freguesia, onde se concentram também milhares de pessoas.