Governo dos Açores cumpre compromissos assumidos com a ilha Terceira

O vice-presidente do Governo afirmou, em Angra do Heroísmo, que o executivo açoriano tem cumprido os compromissos assumidos ao longo dos anos com a ilha Terceira, considerando que a reunião com o Conselho de Ilha foi “extremamente satisfatória”.



“Perante o memorando que foi apresentado pelo Conselho de Ilha, o Governo Regional deu respostas concretas e objetivas sobre as matérias que estavam em questão na reunião”, afirmou Sérgio Ávila, citado em nota de imprensa.







No final a reunião do executivo com o Conselho de Ilha, no âmbito da visita do Governo à Terceira, o vice-presidente do Governo assegurou ainda que “há obras que se vão iniciar esta semana” e que, noutros casos, serão “apresentados os projetos, definidos os prazos para o início das obras”.







“Respondemos de uma forma objetiva e concreta às solicitações do Conselho de Ilha e, por isso, foi uma reunião extremamente satisfatória”, frisou







De acordo com Sérgio Ávila, há uma calendarização de execução de projetos definida, que foi apresentada aos conselheiros, tendo em conta a “necessidade de planeamento dos investimentos, bem como dos respetivos estudos que estão em curso”.