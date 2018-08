Governo dos Açores cria Paleoparque de Santa Maria

Com a criação deste Paleoparque, que integra 20 jazidas fósseis, é possível preservar os elementos paleontológicos e geológicos da ilha de Santa Maria, onde se inclui a maior jazida multiespecífica de fósseis a céu aberto do Atlântico Norte, refere o Executivo em nota.







Refira-se que a ilha de Santa Maria, possui fósseis marinhos únicos, no contexto regional e nacional, e as suas jazidas fossilíferas constituem um verdadeiro laboratório ao ar livre com relevância internacional, conforme atestam estudos científicos recentes.







Esta classificação tem o reconhecimento da Associação Internacional de Paleontologia, no âmbito da iniciativa mundial Paleoparques, em função da importância científica do património paleontológico da ilha de Santa Maria, para além de terem sido ouvidos os membros do Conselho Regional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável e a Câmara Municipal de Vila do Porto.