Governo dos Açores congratula-se com redução no tarifário do cabo submarino

Ana Cunha, que reuniu em Lisboa, com o presidente da ANACOM, considerou que tem existido um "diálogo bastante positivo" nas várias conversações que foram mantidas com o Presidente da ANACOM, culminando com "a anunciada, por ele, redução de 10% do tarifário nos cabos”, disse citada em nota de executivo.







Existindo ainda operadores que não estão nos Açores com todas as suas ofertas comerciais, alegadamente por motivos de competitividade dos valores praticados, esta nova redução poderá vir a ser uma medida de incentivo para que esses operadores alarguem o seu leque de oferta de serviços na Região.







A titular da pasta das Comunicações teve a oportunidade de, uma vez mais, “demonstrar a preocupação para que a substituição dos atuais cabos se faça no prazo mais célere possível”, já que estes têm um tempo de vida útil espectável até 2024/2025.





O Governo dos Açores enalteceu ainda a decisão do Governo da República de salvaguardar no Orçamento de Estado para 2019 o início das ações necessárias com vista a assegurar a substituição dos cabos que ligam o continente e as regiões autónomas.





Para tal, o Governo dos Açores irá, até ao final do ano, entregar ao Governo da República um estudo técnico que carateriza o estado atual de utilização dos cabos submarinos, traça as necessidades futuras e os meios necessários para a sua concretização.