Executivo congratula-se com decisão de Bruxelas em antecipar pagamentos aos agricultores devido à seca

“O Governo dos Açores congratula-se com esta decisão de Bruxelas de antecipar 50% das ajudas diretas aos agricultores portugueses. Uma medida muito importante que vem dar maior liquidez às explorações agrícolas”, afirmou o Diretor Regional do Desenvolvimento Rural, Fernando Sousa, reconhecendo que a situação de seca que se vive em várias ilhas dos Açores está a provocar dificuldades acrescidas aos agricultores.

Fernando Sousa referiu que o anúncio feito esta quinta-feira pela Comissão Europeia nada tem a ver com o pedido de reforço das ajudas aos agricultores dos Açores feito pelo Governo Regional, por intermédio do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, através de uma carta enviada pelo Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral à Comissão Europeia, com data de 24 de julho.

“Esta decisão da Comissão europeia prevê-se que seja emitida até 15 outubro”, disse Fernando Sousa.

Face à situação climática inusitada verificada nos Açores, que está a afetar o setor agrícola, o Governo dos Açores solicitou um adiantamento até 70% dos pagamentos diretos no âmbito do POSEI e até 85% do apoio concedido no âmbito do desenvolvimento rural.

“Em causa está a antecipação, em dois meses, ou seja, de dezembro para outubro, do pagamento de cerca de 50 milhões de euros aos agricultores dos Açores, o que permitirá dar maior liquidez à tesouraria das explorações agrícolas afetadas pela seca”, afirmou Fernando Sousa.

Recorde-se que no início do mês de julho o Secretário Regional anunciou que o Governo dos Açores ia ajudar os agricultores a minimizar os efeitos da seca que se verifica no arquipélago através do apoio à importação de alimentos e de uma ajuda à quebra da produção de milho forrageiro e de produtos hortícolas.