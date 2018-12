Governo dos Açores concede aval de 65 ME à SATA

Foi publicada, esta segunda-feira, em Jornal Ofical da Região, a Resolução do Conselho do Governo, que autoriza a concessão de um aval à SATA Air Açores, no valor de 65 Milhões de Euros.

Segundo explica comunicado da transportadora aérea, “no âmbito da reestruturação financeira que está a decorrer no grupo SATA, a SATA Air Açores fechou, com grande sucesso, uma emissão obrigacionista nos mercados internacionais, através do Deutsche Bank, AG, na passada sexta-feira”.





Esta operação, no montante global de 65 milhões de euros, por um prazo de dez anos, vai permitir dar início a um “necessário processo de reestruturação do Grupo SATA e simultaneamente, no curto prazo, ultrapassar constrangimentos, quer no âmbito operacional quer no plano financeiro.





Este empréstimo obrigacionista de longo prazo foi efetuado com “condições muito favoráveis à SATA, com uma taxa de juro anual fixa de 2,711%, assegurando à SATA, no imediato, a criação de condições para a implementação do Plano de Exploração para os próximos anos”, explica a transportadora aérea açoriana.





Desta forma, o “Conselho de Administração da SATA está convicto de que, com este financiamento, estão reunidas as condições à necessária viragem para um percurso de sucesso, contrariando assim o clima de pessimismo e suspeição que tem pairado sobre o futuro da SATA”.