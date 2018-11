Governo dos Açores concede apoios pela participação desportiva internacional superiores a 91 mil euros

De acordo com uma resolução publicada, esta segunda-feira, em Jornal Oficial, a equipa do Grupo Desportivo do Centro Social do Juncal, da ilha Terceira, recebeu um apoio de 13.686,48 euros com vista à participação na 1.ª e na 2ª fase da Taça ETTU da União Europeia de Ténis de Mesa em Seniores Masculinos, e pela participação na 2.ª fase da mesma competição em Seniores Femininos, enquanto as equipas masculina e feminina sénior de Ténis de Mesa do Grupo Desportivo Salão Recreativo dos Toledos recebem um apoio de 8.347,15 euros pela participação na 1.ª fase da Taça ETTU.

O Clube União Sportiva, de São Miguel, foi apoiado em 46.750,32 euros pela participação na fase de grupos da EuroCup Women de Basquetebol, a Associação de Jovens da Fonte do Bastardo, da ilha Terceira, em 10.336,13 euros pela participação nos 1/16 de final da CEV Volleyball Challenge Cup Men, e o Clube Kairós, de S. Miguel, em 12.499,01 euros pela participação na fase de qualificação da CEV Volleyball Challenge Cup Women.

Os apoios agora concedidos, como determina a legislação regional, destinam-se à participação de equipas e atletas em quadros competitivos, no caso de âmbito internacional, previamente acordados com a administração regional autónoma.