Governo dos Açores concede apoio complementar para manutenção da vinha

A portaria que regula o apoio complementar regional, até 255 mil euros, destinado aos produtores que se candidataram em 2017 à Ajuda à Manutenção da Vinha, Orientada para a Produção de Vinhos, com Denominação de Origem (DO) e Vinhos com Indicação Geográfica (IG), no âmbito do programa POSEI, foi hoje publicada em Jornal Oficial.

Numa nota enviada às redações, a secretaria regional da Agricultura e Florestas sustenta que, “sem este reforço orçamental regional, haveria um rateio muito considerável nesta ajuda do POSEI e um conjunto de cerca de 60 produtores, com produção de vinha certificada como IG, não chegariam a receber qualquer valor, em virtude de ter sido excedido o limite orçamental disponível para 2017”.

De acordo com o executivo regional, este “apoio suplementar constitui, por isso, mais um contributo do Governo Regional para continuar a estimular o setor da vinha, que tem tido grande impacto económico nos Açores e, em particular, na ilha do Pico”.