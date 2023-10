Governo dos Açores com 37,3 ME para habitação na ilha de São Miguel

“Será um investimento de [cerca de] 38 milhões de euros que correspondem, por isso, dos 60 milhões iniciais do PRR para os Açores [na habitação] a 62% a aplicar em São Miguel”, declarou José Manuel Bolieiro.

O líder do executivo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) falava no encerramento de uma sessão sobre o investimento do PRR na ilha de São Miguel, que decorreu no Palácio da Conceição, em Ponta Delgada, após um roteiro de dois dias sobre os projetos em curso na área da habitação.

José Manuel Bolieiro reconheceu a “carência notória” de habitação na maior ilha açoriana e definiu como prioridade da governação a construção e a reabilitação de moradias.

“O investimento não é feito em função do peso demográfico. A população de São Miguel corresponde a 56% dos Açores. É em função de uma necessidade. Não escamotearemos que a necessidade maior da oferta habitacional reside em São Miguel”, salientou.

O presidente do Governo Regional revelou que vão ser construídas 200 novas habitações e reabilitadas outras 201 em São Miguel até 2026, dando como exemplo um projeto para 52 novas casas na Ribeira Grande, no valor de 6,6 milhões de euros.

O Governo Regional vai ainda construir 15 fogos na Achadinha, 24 casas nos Fenais da Luz, nos valores de 2,5 milhões de euros e 1,2 milhões de euros, respetivamente. As freguesias de Santa Clara, São Roque, Sete Cidades e Ribeira das Tainhas também vão receber investimentos na área da habitação.

“Estamos a corrigir os erros do passado. Não apenas a fazer do novo. […] Havia um período de propaganda e inação. Nós queremos agora passar para um período de trabalho sereno e silencioso para informação e concretização”, declarou José Manuel Bolieiro, aludindo à governação socialista da região entre 1996 e 2020.

José Manuel Bolieiro recordou que entre 2012 e 2020 o então Governo Regional do PS construiu 71 habitações, enquanto o atual executivo pretende criar 828 habitações até 2026, cumprindo os prazos do PRR.

“Não escondo que o impulso estratégico que queremos dar tem a ver com este instrumento que o PRR nos permite. Queríamos fazer mais, mas a predeterminação deu um valor total de 60 milhões de euros para a região da responsabilidade do governo [na habitação]”, destacou o líder regional, numa referência ao PRR da região que foi desenhado pelo anterior executivo.

Num discurso de trinta minutos, o social-democrata que preside ao executivo açoriano desde novembro de 2020 disse pretender “desmistificar o mito urbano de que São Miguel está para trás” no investimento público.

“Esta é uma governação que olha os Açores inteiros. Mesmo que com umas ilhas com mais propaganda, a verdade é que temos uma noção clara da equidade, da justiça e do sentido estratégico de desenvolver os Açores na sua plenitude”, salientou.