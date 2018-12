Governo dos Açores chega a acordo com o SPRA sobre a recuperação do tempo de serviço dos professores

O Governo dos Açores chegou, esta segunda-feira, a acordo com o Sindicato dos Professores da Região Açores (SPRA) sobre a proposta de recuperação integral do tempo de serviço prestado entre 2011 e 2017 pela classe docente.

O anúncio foi feito pelo secretário regional da Educação e Cultura, em Angra do Heroísmo, no final de uma reunião de cerca de 90 minutos com a Direção do SPRA, em que também participou o Vice-Presidente do Governo, Sérgio Ávila.





Avelino Meneses salientou que o acordo alcançado correspondeu às "expetativas” do Governo Regional.





O secretário regional frisou, citado em nota do executivo, que ao longo de “todo este processo”, como o Governo “sempre” afirmou, os professores dos Açores “não só tinham a melhor carreira do país antes, como continuarão a ter a melhor carreira do país depois”.

“Melhor, efetivamente, do que o acordo alcançado na Madeira, na medida em que a recuperação do tempo de serviço se faz em menos tempo, menos um ano, e porque também, aqui nos Açores, não está dependente de quaisquer constrangimentos de natureza orçamental”, acrescentou.





Para Avelino Meneses, o acordo agora alcançado é também “melhor para os professores” do que “todas” as propostas que foram, entretanto, apresentadas na Assembleia Legislativa.