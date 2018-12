Governo avança com projetos-piloto para inserção socioprofissional de pessoas com deficiência em 2019

A secretária regional da Solidariedade Social revelou, na Ribeira Grande, que o Governo dos Açores irá iniciar, já em 2019, a implementação de projetos-piloto no âmbito das atividades socialmente úteis e da empregabilidade de pessoas com deficiência.

Numa primeira fase, estes projetos serão desenvolvidos em parceria com a Cáritas da Ilha Terceira e com a Casa de Saúde de São Rafael, estando planeado o seu alargamento a outras instituições e ilhas, nomeadamente ao Faial, com a colaboração da APADIF, e, em São Miguel, com o apoio da Kairós, explica nota do executivo.





Andreia Cardoso, que falava na apresentação do resultado da avaliação dos centros de atividades ocupacionais da Região, realizado no âmbito do programa AQI – Avaliar, Qualificar e Inserir, considerou que esta aposta constitui já uma resposta do Executivo às necessidades identificadas com a realização deste estudo de caraterização.





“É verdade que as infraestruturas existem, estão a disponibilizar um conjunto importante de respostas e atividades ocupacionais que são importantes, mas temos agora de evoluir para outro patamar”, afirmou, citada na mesma nota.

Desta forma, para 2019, está prevista a implementação de um plano formativo dirigido a auxiliares e técnicos que desenvolvem a sua atividade nos centros de atividades ocupacionais com base nas necessidades identificadas com a realização daquele estudo.





A secretária da tutela adiantou ainda outras iniciativas que surgem como resposta às questões sinalizadas pelas instituições, nomeadamente a revisão dos regimes legais que regulam a empregabilidade de pessoas com deficiência, uma vez que foi identificada a necessidade de melhorar estes mecanismos jurídicos no sentido de passarem a espelhar, de forma mais adequada, as necessidades específicas destas pessoas.





Andreia Cardoso manifestou a sua satisfação geral com os resultados apresentados, os quais, na sua opinião, revelam não apenas a qualidade dos serviços prestados, como a sua disseminação.





Além dos avanços registados ao nível dos CAO, também os lares residenciais, objeto dos trabalhos de caracterização previstos para o próximo ano, no âmbito do AQI, registaram avanços.





“Ao nível dos lares residenciais, tivemos a oportunidade de ver crescer as unidades residenciais para pessoas com deficiência", salientou Andreia Cardos, destacando o aumento de quatro para 12 unidades, “triplicando não só o número de respostas, como a capacidade”.





O programa, assim como os resultados agora conhecidos serão apresentados nas restantes ilhas da Região, sendo que ambos os documentos serão igualmente divulgados através do Portal do Governo até ao final desta semana.