Governo dos Açores avalia danos após incêndio na aerogare da Graciosa

"Ainda estamos em fase de avaliação dos danos", disse a secretária regional dos Transportes e Obras Públicas, Ana Cunha.

A secretária avançou que ao início da tarde de hoje técnicos de gestão de aeródromos da SATA vão deslocar-se à Graciosa para então ser feita “uma avaliação mais protagonizada”, sendo que “numa avaliação muito preliminar, sabe-se que os equipamentos que se encontravam naquela zona foi salvo, nomeadamente viaturas, alguns equipamentos de apoio à operação da SATA na placa e o Raio X da carga parece estar intacto”.

No que diz respeito à cobertura do edifício ainda “não sabemos em termos de estabilização quais são as consequências. A zona de passageiros não sofreu danos, sendo que os bombeiros tiveram que destruir algumas portas de acesso para poderem chegar ao incêndio mas nada que inviabilize a operação do aeródromo”.

Ana Cunha disse ainda que o seguro “foi acionado e fará deslocar para a ilha os seus peritos. Sabemos que havia alguma carga de particulares mas, obviamente que o seguro irá cobrir as perdas dessa carga”.

Questionada sobre a causa do fogo, a governante foi perentória: "É completamente prematuro avançar-se com qualquer causa. Não sabemos.



Um incêndio deflagrou no domingo à noite na aerogare da ilha da Graciosa.

O fogo, que chegou a ter uma "dimensão considerável", disse fonte da Proteção Civil à agência Lusa, atingiu a zona das cargas, não chegando à parte dos passageiros nem à torre de controlo.

Não houve vítimas a registar e apenas um bombeiro terá inalado fumo, mas a sua situação está estabilizada, disse a secretária regional Ana Cunha.

A Proteção Civil indicou que o alerta do incêndio chegou pelas 20h23.



No local estiveram seis viaturas e 24 operacionais.