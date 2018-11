Governo dos Açores autoriza concurso público para requalificação do Entreposto Frigorífico da Horta

O Governo dos Açores publicou, esta segunda-feira, em Jornal Oficial uma resolução que dá instruções à Lotaçor para o lançamento do concurso público internacional para a obra de requalificação do Entreposto Frigorífico da Horta, no Faial.

De acordo com, nota do executivo, a obra, com um prazo de execução previsto de 12 meses, tem um valor estimado de cerca de quatro milhões de euros e deverá ter início no terceiro trimestre de 2019.

Para além das valências de congelação e armazenamento de pescado, esta infraestrutura vai contar também com uma área de 120 m2 para o processamento e transformação de pescado fresco e com um espaço que servirá de sede à Associação de Produtores de Atum e Similares do Açores (APASA).

O Entreposto Frigorífico da Horta ficará dotado com duas câmaras de conservação de congelados com capacidade de 500 toneladas, dois tanques de salmoura para congelação com capacidade para 20 toneladas por ciclo, dois túneis de congelação com capacidade para 20 toneladas por ciclo e uma câmara de conservação polivalente com capacidade de 20 toneladas, além de uma sala de comando e uma nova zona técnica, sendo que vários equipamentos serão também modernizados.

Esta infraestrutura pretende dar resposta não só às necessidades da frota da ilha do Faial, mas também a embarcações de outras ilhas que optam por descarregar o seu pescado no núcleo de pescas do Porto da Horta.