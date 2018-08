Governo dos Açores aumenta valores de financiamento às IPSS e Misericórdias

A secretaria regional da Solidariedade Social assinou esta sexta-feira, em Angra do Heroísmo, uma adenda ao acordo em vigor, celebrado com as Instituições Particulares de Solidariedade Social e as Misericórdias dos Açores, que aumenta os valores de referência (valor padrão) pagos pelas vagas financiadas pela Segurança Social nas várias valências e revê, no caso dos idosos com maior grau de dependência integrados em Estruturas Residenciais, as majorações atribuídas.

Esta adenda, que resulta de um processo negocial com a União Regional das Misericórdias dos Açores e com a União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores, atualiza um acordo firmado em novembro de 2017, aumentando em 2,2% o valor padrão de todas as respostas sociais, à exceção das valências na área da Infância e Centros de Atividades Ocupacionais, que serão alvo de uma revisão específica ainda no decorrer deste ano, refere o Executivo em nota publicada no Gacs.







“No caso das Estruturas Residenciais para Idosos, o aumento do valor padrão será em 4,1%”, revelou Andreia Cardoso, salientando que este aumento se deve ao reconhecimento das exigências acrescidas que esta resposta apresenta, por forma a responder às necessidades específicas inerentes ao grau de dependência dos utentes, sobretudo com recursos humanos na área da enfermagem.







Explica a governante que além da atualização do valor padrão, é igualmente reforçado o financiamento em função do grau de dependência dos utentes em Estrutura Residencial para Idosos, passando a atual majoração de 6% para 7%, no caso de dependência moderada, e de 13% para 14%, nos casos de dependência grave ou total, podendo esta última chegar, nos casos de estruturas com um elevado numero de idosos em situação de dependência grave, aos 15%.







Na sua intervenção, Andreia Cardoso, relembrando que se trata de uma rede de equipamentos sociais que integra mais de 230 instituições em toda a Região, frisou que a parceria “não se esgota apenas no momento em que se assinam contratos de financiamento”.







A secretária regional disse ainda que são objetivos partilhados entre o Executivo açoriano e as instituições, tratando-se de uma aliança entre entidades que “pretendem dar a melhor resposta aos Açorianos que ambas assumiram ser sua função servir”, não se tratando, nem podendo ser vista “como uma mera contratação de um serviço ou como a delegação, em privados, de funções que competem exclusivamente às entidades públicas”.







A adenda agora assinada produz efeitos a 1 de janeiro de 2018.